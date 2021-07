OTSEBLOGI | Kes eestlastest murravad kodusel EM-il finaali? Turban jäi lõppvõistluse ukse taha, Nazarov sai valusa tagasilöögi

Avapäeval on stardis 11 Eesti sportlast. Kell 10.15 algab naiste kõrgushüpe, kus lööb kaasa talvel täiskasvanute sise-EM-il sisukalt esinenud Lilian Turban . Talvel viis on ta oma margi 1.87-ni, suvel on siiani laeks 1.79.

Tulemuste põhjal pretendeerib finaalvõistluse kohale kindlasti teivashüppaja Eerik Haamer . Ta on oma margi kruvinud 5.61-ni, tänases kvalifikatsioonis osalejatest on enamat suutnud kuus noormeest.

Kahjuks on valusa tagasilöögi saanud talvel EM-il eestlasi ilusate jooksudega vaimustanud sprinter Karl Erik Nazarov. Ta on endale treeningutel liiga teinud ja on sunnitud kodusest tiitlivõistlusest tervislikel põhjustel loobuma. Küll aga on 100 meetri jooksu stardis meestest Henri Sai (rekord 10,43) ja naistest Karoli Käärt (11,67). Kui naistel on 100 meetri sprindis kolm ringi, siis meestel kaks – täna õhtul peetavate kolme eeljooksuga selgitatakse kohe kaheksa finalisti.