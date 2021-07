Ukraina saalijalgpall: turg keeb uue hooaja eel

Alustame nagu alati möödunud hooaja meistrist, meeskonnast Uragan (Ivano-Frankivsk). Nende jaoks, kes saalijalgpalli temaatikaga väga tuttav ei ole, tasub ära mainida, et just kehtiv riigi meister on kvaliteetseks eeskujuks klubi korraliku vertikaali ülesehitamise puhul. Sest inimesed, kes töötavad meeskonna organisatsioonilises struktuuris, on seadnud üheks oma esmaeesmärgiks noortega tehtava töö kvaliteetse ülesehitamise, tehes oma akadeemiasse suuri investeeringuid nii finantsiliselt kui ka personaliga seoses. Selline lähenemine võib varsti tuua veel rohkem noori talente, kes on Uragani tuumikus kindlalt kanda kinnitanud.

Ent nüüdse kampaania start ei möödu Meistrite liiga tulevase osaleja jaoks ühemõtteliselt. Sest korraga kaks Maksim Pavlenko meeskonna tuumikmängijat on läinud üle Uragani peamiste oponentide juurde. Nikolai Mikityuk aga hoopiski põhjustas oma üleminekuga Ukraina saalijalgpalli kogukonnas suure sensatsiooni, migreerudes Hersoni Prodeximi koosseisu. Kohe finaalseeria hetkest on levinud palju jutte, et Nikolai on valmis end proovile panema ühes maailma valitsevas saalijalgpalli riigis – Hispaanias ning see küsimus peaks varsti selguma. Ent meedias valitsev paus katkestati Hersoni poolt. 24. juunil avaldati riigi asemeistri sotsiaalmeedia ametlikul lehel info kasvandiku ülemineku kohta Ivano-Frankivski NFK Akadeemiast Uragan Prodeximi.

Sarnane saatus oli ka ühel Uragani meeskonna meistritiitli sepal Jaroslav Lebedil. Mängija on lisaks kodusele meistrivõistlusele, kes on jõudnud mängida ka naaberriikides Venemaal ja Valgevenes, suutis kvaliteetselt oma potentsiaali avada just Maksim Pavlenko juhtimise all. Oma mänguga on Jaroslav välja teeninud koha Ukraina rahvuskoondises. Ent suutmata meeskonnaga lepingu allkirjastamise osas kokkuleppele jõuda, võib järgmisest hooajast juba pealinna meeskonna HIT vormiriideid selga proovida.