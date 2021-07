Soome jalgrattur loobub Tokyo olümpiast, sest jäi enda suureks üllatuseks rasedaks

Rõõmus uudis oli 32-aastase naise rasedus. "Meie elu koos Joonasega on muutumas. Sõitsin paar kuud tagasi Hispaanias ning tundsin end seal halvasti. Arvasin, et olen lihtsalt sõitmisest väsinud. Läksin koju ja see tunne ei kadunud ära. Joonas ütles: "Võibolla sa oled rase". Otsustasin rasedustesti teha ja see osutus positiivseks. Me mõlemad karjusime, nutsime ja olime natuke šokis, aga uskumatult õnnelikud!" rääkis Henntala Instagramis.