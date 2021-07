Positiivse koroonaproovi andnud Slaski peatreeneri asetäitja: mäng Floraga näitas, et Paide linnameeskonnal on identiteeti ja iseloomu

Magiera andis positiivse proovi hoolimata kahest vaktsiinidoosist, mis ta juba saanud on. Klubi kinnitas oma kodulehel, et kogu meeskond on viimased kuud järginud rangeid sanitaarreegleid ning lasknud end regulaarselt viiruse suhtes testida. Vastavalt UEFA "Return to Play" protokollile pidi ta end ülejäänud meeskonnast koheselt isoleerima ning jääb homsest mängust eemale. Kordustesti UEFA reeglid sellisel juhul teha ei luba. Kõik teised testid olid negatiivsed.

"Treener Jacek Magiera tunneb end hästi ning tal pole mingeid sümptomeid," lisati veel.

Luczywek kinnitas tänasel pressikonverentsil Pärnus, et meeskonnal on plaan olemas, kuidas koju jäänud peatreeneriga sidet pidada. "Muidugi. Olukord tuli üllatuena ning selline plaan tuli teha. Oleme peatreeneriga kogu aeg ühenduses. Kõige tähtsam on, et ta tunneb end hästi," rääkis homme väljaku ääres ohje hoidev poolakas, vahendab Slasknet.com. "Peatreener on Magiera ja see ei muutu. Slask tuleb homme hoolimata asjaoludest seda mängu võitma."

Küsimusele, kas ja kui põhjalikult Slaski treenerid Paidet on analüüsinud, vastas Luczywek: "Oleme vastast analüüsinud, meil on selle jaoks inimesed olemas - see on Slaski puhul tavaline, et teatud inimesed vastaste analüüsimise eest vastutavad."

"Paide mängis hiljuti liigas kaks kohtumist ning nende viimane mäng näitas, et sellel meeskonnal on identiteeti ning iseloomu, sest kuni 86. minutini olid nad Flora vastu 0:3 taga ja suutsid ikkagi viigistada. Ma ei taha rääkida nende headest ja halbadest külgedest, sest sellele rajaneb homme meie taktika, aga Flora mängu tulemus kinnitas meile, et meie vastasel on kvaliteeti."

Paide ja Wroclawi Slaski UEFA Konverentsiliiga esimese eelringi avakohtumises pannakse pall mängu homme kell 21. Pärnu Rannastaadionil teeb debüüdi oma uue koduklubi särgis ka endine Augsburgi, Liverpooli ja Cagliari keskkaitsja Ragnar Klavan.

Paide - Slaski mängu võitja kohtub teises eelringis kas ungarlaste Fehervari või armeenlaste Jerevani Araratiga.

Slask lõpetas Poola kõrgliiga 2020/21 hooaja neljandal kohal. Viimati osales Slask eurosarjas 2015/16 hooajal, kui jõuti UEFA Euroopa liiga teise eelringi. 2012/13 hooajal edeneti Euroopa liiga play-off vooru, kus kaotati suurelt Hannover 96-le.