Suri 1981. aastal F1-tiitlist vaid ühe punktiga ilma jäänud Argentina vormeliäss

79-aastane argentiinlane kirjutati 5. mail haiglasse aneemia ja vedelikupuuduse tõttu, kuid tema seisund halvenes, sest tal on ka varem seedetrakti veritsemise ja neerudega probleeme olnud.

Endine Ferrari ja Williamsi piloot oli juba üheksa päeva pärast aneemiast põhjustatud dehüdratsiooni tõttu haiglas tagasi ning alates 21. juunist on ta olnud intensiivraviosakonnas.

Argentina uudisteagentuuri Telami allikate sõnul näitas Reutemann juba väikseid paranemise märke, kuid "viimase paari tunni jooksul on verejooks tagasi ning tema seisund halvenenud", kirjutati täna päeval.

Arvatakse, et Reutemanni viimased terviseprobleemid olid seotud talle 2017. aastal pandud vähidiagnoosiga. Talt eemaldati kasvaja samal aastal New Yorgis ning pärast seda on teda avalikult väga harva liikumas nähtud.