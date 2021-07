F1-tiitlist vaid ühe punktiga ilma jäänud vormeliäss võitleb haiglas elu eest

Mehe perekond on samuti teatanud, et praegune Sante Fe provintsi senaator on "väga haige" ning haiglas lähedastest ümbritsetud.

Arvatakse, et Reutemanni praegused terviseprobleemid on seotud talle 2017. aastal pandud vähidiagnoosiga. Talt eemaldati kasvaja samal aastal New Yorgis ning pärast seda on teda avalikult väga harva liikumas nähtud.