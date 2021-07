FOTOD | Levadia peatreener euromängu eel: oleme teinud väga põhjaliku eeltöö

„Nad tahavad jalgpalli mängida ja palliga mängida. Ootan huvitavat mängu,” sõnas pressikonverentsi alustuseks Levadia peatreener Marko Savic. „Oleme nende eelmise hooaja mänge analüüsinud. Oleme analüüsinud ka uut peatreenerit (St Joseph’s vahetas hiljuti peatreenerit ning juhendajaks määrati Jaime Molina). Arvan, et nad ei saa meid üllatada. Arvan, et meie ei saa ka neid üllatada. Palli valdamine on võti. Kui meil on pall, siis saame rohkem võimalusi luua.”

„Teame neist ka individuaalselt kõike. Neil on head ja kogenud mängijad. Nad tahavad jalgpalli mängida. 80 protsenti meeskonnast on sama, mis eelmisel aastal. Arvan, et nad ei ole uue treeneri tõttu väga palju muutunud.,” lisas Savic veel. „Meie meeskonna esituses tahan ma näha kirge ja emotsiooni. See on kõige tähtsam. Tahame järgida oma põhimõtteid.”