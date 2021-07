FOTOD | Levadia kapten Lepistu kogemusest Gibraltari klubiga: teises mängus olid nad tunduvalt osavamad

„Euroopa mäng on võrreldes Eesti liiga mänguga ikka teistsugune. Ootan, et võtaksime initsiatiivi ja teeksime sellest enda mängu,” sõnas pressikonverentsil Levadia kapten Brent Lepistu. „Loodan, et suudaksime 90 minutit kontrolli enda käes hoida. Peame tegema kõvasti tööd, et olla kaitses tõsine meeskond ja mitte sisse lasta lihtsaid vigu. Isiklikus plaanis loodan kindlasti värava lüüa.”

Lepistu sõnul on viimasel ajal meeskonnas kõik asjad sujunud ja kõik ootavad juba kannatamatult euromängu. „Peab hobuseid natuke tagasi hoidma. Peame palliga mängus olema kannatlikud. Kindlasti peame standardolukordades ettevaatlikud olema. Samas on just see ka nendel probleemiks.”

Lepistu meenutas ka 2016. aasta suve, kus FC Flora jäi Meistrite liiga esimeses eelringis kahe mängu kokkuvõttes alla Gibraltari meeskonnale Lincoln Red Imps. Flora võitis kodus avamängu 2:1, kuid kaotas võõrsil 0:2.

„Esimene mäng oli toona samamoodi kodus. Tundus, et vastane klassi võrra või kaks kehvem. Gibraltaril vaatas vastu hoopis teine meeskond. Jäime kiiresti surve alla. Mehed olid pluss 10 skilli juurde saanud,” meenutas toonane florakas Lepistu, et kodus ja võõrsil peetud kohtumised erinesid toona totaalselt. „Peame hoolikad olema, et ei alahindaks neid. Üritame kodus suure vahe sisse teha. Peame külma pead säilitama.”