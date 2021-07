Reuters: Jaapan valmistub pealtvaatajateta olümpiaks

Mitmed allikad on Reutersile viidanud, et täiesti pealtvaatajateta olümpia peale Jaapanis tõsiselt mõeldakse. Samal ajal valmistutakse Tokyos koroonaviiruse leviku tõkestamiseks välja kuulutama uut eriolukorda.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga ütles, et valitsus arutleb uute viiruseleviku peatamise meetodite teemal neljapäeval. Eeldatavasti on muude meetmete kõrval kaalumisel ka olümpia pealtvaatajate küsimus.

Meditsiinieksperdid on juba nädalaid rääkinud, et kõige riskivabam variant oleks täielik pealtvaatajate keeld. Jaapani avalikkus on tõsises hirmus, et suvemängude ajal viiruse levik veelgi hoogustub.