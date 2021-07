OTSEBLOGI | Taani läks otse karistuslöögist poolfinaali juhtima, Inglismaa jõudis kiire viigiväravani

Inglismaa peaks olema täis enesekindlust, sest esimest korda pärast 1966. aasta MM-i finaali lõid nad suurturniiril mõnele vastasele neli väravat, kui alistasid veerandfinaalis Ukraina kindlalt 4:0. Ühtlasi on inglased esimesed, kes on EM-finaalturniiri esimeses viies mängus suutnud oma värava puhtana hoida.

Taani koondislasi näib aga ring ringi haaval kandvat soov avamängus Soome vastu hetkeks teises ilmas ära käinud Christian Erikseni nimel suuri tegusid teha. Taani on sel turniiril löönud juba 11 väravat (viimase kolme mänguga 10), mida on rohkem kui 1984. ja 1992. aasta EM-il, kui taanlased nii kaugele jõudsid.

"Meil on võrratu võimalus. See on võimalus teha ajalugu, kuna me pole varem EM-i finaalis mänginud. Sel tiimil pole nii palju pingeid. Nad võtavad seda järjekordse väljakutsena. Meil oli Taaniga sügisel kaks mängu. Teadsin juba varem, kui hea meeskond nad on ning nad on seda ka sel turniiril tõestanud. Selles tuleb fantastiline mäng," arvas Inglismaa peatreener Gareth Southgate, viidates septembris ja oktoobris toimunud UEFA Rahvuste liiga mängudele, millest esimene lõppes Kopenhaagenis 0:0 viigiga ja teise kaotas Inglismaa kodus Erikseni penaltist 0:1.

Taani peatreener Kasper Hjulmand: "See on küll võõrsilmäng, kuid sel on oma karisma. Oleme õnnelikud, et fännid on tagasi staadioni, kuigi meile muidugi meeldiks, kui pooled neist oleksid Taani värvides. Pealtvaatajate vaigistamine on meie motivatsioon, kuid me teame, et see saab olema raske."