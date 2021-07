Oriundi, Itaalia jalgpallikoondise salarelv Lõuna-Ameerikast juba sada aastat

Itaalia-Hispaania poolfinaal sai lahenduse penaltiseeria üheksanda lööjaga. Esile astus Jorginho, kes palli külmavereliselt alla paremasse nurka veeretas. Nagu nimigi viitab, on Itaalia uus sangar pärit Brasiiliast. Sealt on Itaalia koondis saanud tuge veelgi. Vigastatud vasakkaitsja Leonardo Spinazzola asemel kuulus poolfinaalis itaallaste algkoosseisu Emerson. Teisel poolajal jooksis väljakule ka Rafael Tolói. Kuigi Itaalias on palju neid, kes arvavad, et koondis peaks koosnema ainult itaallastest, siis oriundo’de võistkonda kaasamise traditsioon on saapamaal juba sada aastat vana.