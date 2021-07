Kyrgios loobus olümpiamängudest

26-aastane Kyrgios postitas täna Instagrami, et tema järgmine turniir on Atlantas. See tähendab, et ta ei sõida koos Austraalia koondisega Tokyosse. "Kui ma mängiks olümpial, siis tahaksin seda teha õigesti. Ma tahan, et väljaku ääres oleks täismaja sealhulgas minu lähedastega. See ei ole minu jaoks olümpia, mis sellel aastal Tokyos toimub" rääkis Kyrgios.