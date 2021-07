McEnroe: Djokovic kaotab olümpiamängudel

"See on minu isiklik arvamus, aga Novak Djokovic ei võida olümpiamänge. Seal käib mäng kahe seti võidu peale ehk kaotusseisu on raskem tagasi mängida. Võib-olla suudab keegi teda üllatada," ütles McEnroe olümpia kohta. US Openil pole aga ameeriklase sõnul Djokovici vastu kellelgi võimalust.