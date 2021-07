EM-i KOLUMN | Mihkel Uiboleht: Tarantlihammustus pani Itaalia tantsima

Itaalia tugevus on nende tasakaal. Väljakul ollakse emotsionaalsed ja teineteist toetavad ning samas suudetakse teha kaineid otsuseid. Heaks näiteks on raiopiirojalike omadustega Chiellini, kelle 36 eluaastas on segatud kirg ja kogemus, ning peatreener Mancini, kes lubas pärast võidetud penaltiseeriat oma keskendunud näole argliku ja kergendust täis naeratuse.

Lõpetuseks mõned mõtted Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri rollist telemaastikul. Kindla programmi kindlal ajal ja kindlalt kanalilt vaatamine ehk lineaarne televisioon kuivab kokku. Üha enam vaatavad inimesed teleprogrammi siis, kui neil selleks aega ja tahtmist on. Mitmed saated avaldavad oma materjali internetis enne tele-eetrit. Iseenesest on see väga mugav, kuid miinuspoolel on inimeste infoväljade kaugenemine (eri aegadel vaatamisel muutub kontekst, taust), koos kogemise tunnet jääb vähemaks. Meeste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on klassikalise televisiooni nurgakivi, mis näitab, et ühiselt kogetuna on nii õnnel kui õnnetusel hoopis teine tähendus.