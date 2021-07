OTSEBLOGI | Eesti mehed jätkavad golfi võistkondlikku EM-i Jõelähtmel teisel kohal

Kolmas on Sloveenia (+6), neljas Poola (+8) ja viies Soome (+12). Nemad viis on peamised kandidaadid hetkel nelja parema hulka, kes reedel-laupäeval hakkavad välja selgitama kolme parimat, kes pääsevad järgmiseks aastaks I divisjoni.

Eesti kuni 18-aastaste noormeeste koondis püsis avapäeval viiendal kohal. Päeva parima tulemuse noormeeste arvestuses mängis välja Richard Teder, kes paugutas samadelt tiidelt, kus mängivad ka mehed, välja tulemuse -4! Seda suutis meesmängijatestki korrata vaid üks. Eesti meeskonna avapäeva kogutulem on aga +14 ning see tähendab, et teisest kohast lahutab meid vaid viis lööki. Esinelik: Soome (+4), Sloveenia (+9), Norra (+10), Belgia (+13). Meie lähimateks jälitajateks on Slovakkia (+19) ja Island ning Poola mõlemad sama tulemusega (+23).