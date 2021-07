Henn kaks väravat löönud Sappinenist: temaga on kohati rõõm ja pisarad käiskäes

„Vastane kaitses punase kaardini (Sergio Raphael sai punase kaardi 73. minutil) kompaktselt ja tugevalt. Keskelt läbi ei lasknud ja pidime ründama läbi äärte. Samas võimalusi tekkis. (Henrik) Ojamaal oli kohtumise alguses 100-protsendiline võimalus,” alustas Flora peatreener Jürgen Henn mängu kirjeldamist.

„Tuli raskelt. Ei olnud selline mäng, kus vastane pakub ruume. Nad kaitsesid kompaktselt. Ei olnud lihtne neid võimalusi leida. Mäng oli selline, et küpsetasime neid. Nende punane kaart tuli väsimuse ja eksimuse tõttu,” lisas Henn kohtumise murdemomendi kohta.

Kuigi Flora lõi lõpuks kaks vastuseta väravat, siis Henn tõdes, et teatud detailid tuleb üle vaadata ning eriti tuleb keskenduda nurgalöökidele.

„Meil oli 13 nurgalööki, peame nendeks parema plaani mõtlema. Mingites momentides jäi väga vähe puudu ja olime ohtlikud. See on üks asi, mida kaasa võtta ja parandada. Lõppkokkuvõttes ei kujutanud me nendes olukordades piisavalt ohtu,” hindas Henn.

Kordusmängule ette vaadates tõdes Henn, et midagi veel tehtud ei ole. „Peame olema valmis, et vastased võivad järgmisel nädalal midagi teisiti teha. Nemad peavad nüüd kindlasti ründama tulema. Alla nad andnud ei ole. Suures pildis räägime ju alles poolajast. Peame olema valmis kõvaks võitluseks. Kätte võidetud stardipunkt on päris korralik.”

Loomulikult jagus peatreeneril kiidusõnu kaks väravat löönud Rauno Sappineni kohta. „Temaga on kohati rõõm ja pisarad käiskäes. Temale saab loota, kui on vaja väravaid. Isegi kui tal ei ole kõige säravam mäng või ta ei paista silma, siis tal on nina, mis on kõige olulisem. Teda tuleb lihtsalt usaldada,” sõnas Henn kaks väravat löönud Sappineni kohta.

Muuhulgas avaldas Henn, et lähiajal tuleb neil hakkama saada Rauno Allikuta, kes peab meniskivigastuse tõttu operatsioonile minema.