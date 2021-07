Märten Kuusk: varem oli 2:0 väga hea seis, nüüd on justkui kahest mängust koosnev finaal

Teistmoodi on ka see, et alates sellest eurohooajast ei ole enam kasutusel võõrsil löödud väravate reeglit. Vana olukorra järgi oleks Flora praegu justkui ideaalses seisus, kuna vastane suudeti Tallinnas kuival hoida.

„Toona oli 2:0 seis väga hea seis. Nüüd ongi nagu kahest mängust koosnev finaal. Minu meelest on hea, et igal väraval on sama kaal. Arvan, et meie lähenemises ei muuda see üldiselt midagi,” lisas Kuusk.