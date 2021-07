Timo Sild saavutas orienteerumise MM-il lühirajal 11. koha

„Ääretult karm maastik, teisest punktist peale algas meeletu võitlus taimestikuga kivisel ja ülimalt ebatasasel aluspinnal. Sain kohe aru, et rajameistrite prognoositud võitja aega, 35 minutit, ei jookse täna keegi välja. Keskendusin tehnilisele sooritusele ja püüdsin minimeerida vigu," sõnas Timo Sild. "Arvan, et see tuli mul nii keerulise maastiku kohta üsna hästi välja, jään tänase tehnilise sooritusega rahule. Füüsiliselt oli hommikune kvalifikatsioonijooks veel jalgades ja kogu aeg oli tunne, et peaks ikka kiiremini jooksma“.