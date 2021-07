Kolmapäeval õhtul: kaskadöör Keity Meier pakub Tartu lauluväljakul erakordse vaatemängu, kaasa lööb ka Rein Rannap

Vaatajate ette luuakse maailm täis erilist eneseületust, valgust ja helisid, millessse panustavad pea poolesajaliikmeline naiskoor Nele Erastuse dirigeerimisel ning Brita Reinmann šamaanitrummil. Publikul palutakse koguneda kell 22:00.

Rein Rannap tuli ettevõtmisega seotud noorte ideega kaasa rõõmuga. “Mind on eluaeg huvitanud erilised ja ebatavalised väljakutsed, olen ka oma muusikas heliloojana väga palju riske võtnud ja interpreedina harukordsetes kohtades ning tingimustes esinenud. Eks igas inimeses on hulljulgust ja riskimisvajadust, mina elan seda kõige laiemas võtmes välja muusika raamistikus. Kui keegi on nõus klaveri laulukaare peale panema, siis ma kindlasti seal ka mängiks,” ütles ta pressiteate vahendusel.

Trialisõitja Meier on varemgi Tartus julgete trikkidega tuntust kogunud. Näiteks mullu sõitis ta moorrattaga üle Tartu kaarsilla. Toona pälvis ta ka politsei tähelepanu, sest polnud trikki eelnevalt võimudega kooskõlastanud. Delfi kirjutas toona, et ekstreemsportlane trahvi ei saanud, kuid omavahel lepiti kokku, et tulevikus tehakse sarnaste ettevõtmiste korral koostööd, et ohutusnõudeid mitte eirata.

Möödunud nädalal ilmunud pressiteate vahendusel lubas Meier, et seekord on tal olemas nii julgestus kui kõik vajalikud kokkulepped, et sooritada trikke, mis on kaaresõidust ekstreemsemad.

Ühtegi trikki ta eelnevalt selleks mõeldud kohas läbi ei proovi. “Nägime palju vaeva, et saaksin oma treeningud üsna sarnastes tingimustes läbi viia, kuigi planeeritud vaatemängu paikades on mastaabid oluliselt võimsamad," rääkis Meier. "Seal tuleb mul peamiselt rinda pista oma sisemaailmas toimuvaga, sest tehniliselt olen õigeks hetkeks väga põhjalikult valmistunud. Üsna võimalik, et ühe spektaakli käigus sünnib ka maailmarekord.”