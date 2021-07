VIDEO | Kiltsi lennuväljal avati kiirendusspordi hooaeg

Nii mitmedki sõitjad ületasid oma isiklikke rekordeid. Eesti Autospordi Liidu kiirenduskomitee juht Kaarel Oras mainis, et pandeemia lükkas küll hooaja algust edasi, kuid kolm meistri- ja karikavõistluste etappi toimuvad, lisaks veel lõppkiirusvõistlus 14. augustil. „Meeldiv on näha, et autosid on tulnud juurde ja mitmed võistlejad on liikunud klassides kõrgemale,“ sõnas Oras.