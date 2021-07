UFC titaanide heitlus: McGregor vs. Poirier 3

Fännid proovivad ära arvata, mis stiiliga tuleb lahinguväljale Conor McGregor? Kas see on piisav, et lahkuda võitjana või on Dustin Poirieri oskused vanale topelttšempionile liig kõvaks proovikiviks? Spordiennustusportaali OlyBet statistika näitab kergelt suuremat võiduvõimalust Poirierile koefitsiendiga 1,79; kuid seda siiski piisavalt tasavägiselt McGregori 2,07 vastu.

Pärast teist matši Poirieriga kuulutas McGregor, et tema sees on ärganud lõvi! Ta teeb kõik, et saada tagasi parimasse vormi ja nõudis kordusmatši juba samal aastal. Peab tunnistama, et tagasi on ka vana hea McGregori kõnepruuk, mis vastase juba enne võitlust areenil mentaalselt maha murda püüab. Ta on teinud sotsiaalmeedias mitmeid teravaid kommentaare Poirieri suunas. Suurem avalik sõnavahetus oli meeste vahel kohe pärast teist matši. Poirier tuli avalikkuse ette jutuga, et McGregor pole kandnud tema heategevusüritusele The Good Fight 500 000 dollarit, nagu enne matši olla lubanud. Conor võttis seda isiklikult. Nimetas vastase juttu alatuks laimuks ja keeldus üldse annetamast. Kuigi Dustin vabandas ja tunnistas avalikult, et tegu olla temapoolse eksitusega, siis tüli ei vaibunud. McGregor annetas raha hoopis ühele teisele heategevusfondile.