Genka vastu NBA hooaja lõppu: tore, et sel aastal ei ole finaalis favoriiti

„Kas see finaalpaar on hea või halb?” analüüsib Genka ja leiab, et kindlasti hea, sest ükski mees pole enne nendest võistkondadest tiitlit võitnud. Bucks oli tugev siis, kui võitis 70ndatel noore Kareem Abdul-Jabbariga tiitli. Phoenix Suns oli 1993. aastal finaalis Michael Jordani vastu.

„Samas halb, sest inimene tahab vaadata superstaare, kes nüüd kõik välja on jäänud,” jätkab ta. Seda „tänu” vigastustele, mis annab finaalile kõrvalise meki. Vigastused käivad Genka sõnul asja juurde, kuigi eesotsas Lebron Jamesiga väidab nii mõnigi, et tänavu on need tulnud lühikeseks jäänud puhkusest kahe koroonahooaja vahel. „Ju tal on õigus,” nendib Genka ja jätkab: „Tore, et finaalis ei ole sel aastal favoriiti. Kuigi võib arvata, et Kreeka Friik a.k.a. Inimtähestik viib Bucksi tiitlini. Middletoni käsi on kuum ja Brooke Lopez on pannud sisse järgmise käigu. Kui P. J. Tucker ka nüüd õiged tossud kapist leiab, siis tundub, et tiitel läheb Jeffrey Dahmeri sünnilinna.”

„Pöialt hoian Sunsile!” räägib Genka. Suns meeldis talle juba Barkley ajast ja Chris Pauli elutööpreemiana sobiks NBA meistritiitel suurepäraselt. Devin Booker, mees, kes „tõi tagasi” keskpositsiooniviske, on hetkel tüüp, kellele varalahkunud Kobe Bryant on justkui taevast andnud oma mentaliteedi. „Lihtsalt ilus vaadata. Aga ma arvan, et võtmemängija on siin Ayton. Draft'i nr 1 mees, kes on teinud mega arengu võrreldes rookie-hooajaga,” lausub Genka ja lisab, et mees on näidanud ilusate numbritega mängu, kuid pisukese ebastabiilsuse tõttu ei anna tema peale veel 100% loota. „Tal pidi olema ka kõva staarikompleks, juttude järgi,” räägib Genka ja analüüsib edasi: „Ma kujutan ette, kui Giannis karjub, et tule eest ära, ma olen MVP! Ta võib selle peale küll pobiseda, aga küll ta ikka tegelikult tulebki. Viimases mängus alley-oop’i pealt saadud kulp pani ilmselt mehe eneskindluse virvendama.