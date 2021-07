Legendaarne ralli loodab lähitulevikus WRC-sarja kalendrisse naasta

" WRC -sarja rahvusvahelisse kalendrisse koha tagasi saamine pole lihtne, aga töötame koos osanike ja valitsusega, et kindlustada koht ja leida vajalik rahastus," sõnas väljaande Motorsport.com vahendusel Motorsport Australia tegevjuht Eugene Arocca. "Loodame, et saame vajaliku toe tuua Rally Australia tagasi ning teha sellest üks maailmaklassi võistlus."

Austraalia ralli toimus MM-sarja raames viimati 2018. aastal. Ka 2019. aastal pidi see toimuma, kuid jäeti viimasel hetkel Austraaliat laastanud metsapõlengute tõttu ära. 2020. aastaks sai Austraalia ralli asemel võimaluse Uus-Meremaa etapi korraldajad, kuid ka see jäi lõpuks koroonapandeemia tõttu ära.

Motorsport kirjutab, et kui Austraalia ralli peaks MM-kalendrisse naasma, siis tõenäoliselt kolitakse selle keskus Austraalia idarannikul asunud Coffs Harbourist mujale. Asukoht WRC tiimidele südamelähedaseks ei saanud, sest tunti, et see asub Sydneyst liiga kaugel.

Ka Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton on varasemalt mõista andnud, et alates 2022. aasta teisest poolest soovitakse kalendrisse saada rohkem Euroopast väljaspool toimuvaid etappe. "Enne kriisi oli meie eesmärk jagada kalender pooleks Euroopa ja ookeanitaguste etappide vahel," rääkis Matton. "Praegu saame eeldada, et alates 2022. aastast on võimalik selle poole püüelda."