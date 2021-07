Andrea Adamo: see on minu Hyundai ajastu üks kõige keerulisemaid perioode

Seejärel hakkasid levima spekulatsioonid, et Hyundai on vedrustuse juures võtnud kasutusele uued osad, mis on probleeme põhjustanud. Adamo lükkas WRC kodulehe vahendusel sellise väite ümber. "Võrreldes eelmise aastaga pole meil midagi uut. Oleme kõiki neid autoosi aastaid testinud. Me pole lollid, et läheksime Keeniasse pooliku ettevalmistusega," sõnas itaallane. "Pärast viimaseid etappe tahtsime minna kindla peale välja. Tegime enda arvates kõik, mida vaja. Põhimõtteliselt igal õhtul vahetasime osi ja kontrollisime kolm korda kõik üle."

Safari ralli järel jääb Hyundai peamisest konkurendist Toyotast maha juba 59 punktiga. "Alates ajast, mil olen Hyundais töötanud, on see üks kõige keerulisemaid perioode," tõdes Adamo Keenia MM-ralli järel. "On selge, et kui kolmel rallil järjest tabavad liidrikohal olevat autot probleemid, mis sunnivad meid katkestama, siis teeme midagi valesti. Me oleme tasemes teinud sammu edasi, kuid vastupidavusest jääb vajaka. Peame põhjuse teada saama, see on lihtsalt vastuvõetamatu."