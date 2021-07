Inglased laulavad juba teist suurvõistlust järjest: jalgpall tuleb koju! 2018. aasta MM-il sai nende teekond otsa poolfinaalis, kus komistati mustast hobusest suursoosikute sekka jõudnud Horvaatiale. Siis nautis neutraalsete fännide toetust Horvaatia, nüüd on kõigi lemmik Taani. Enne seekordset turniiri ristiti just nemad võimalikeks üllatajateks. Inglased ja nende fännid loodavad, et jalgpall tuleb koju, kuid ülejäänud maailm hoiab pöialt Taanile. Loodetakse, et kordub 1992. aasta muinasjutt.