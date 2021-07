EM-i veerandfinaalis Belgiaga vigastada saanud Spinazzola käis Soomes noa all

28-aastane AS Roma mängumees andis sotsiaalmeedias teada, et lõikus läks igati edukalt ning tänas fänne toetuse eest. "Kell hakkas nüüd käima, näeme varsti," ütles ta taastumise kohta.

AS Roma kinnitas oma kodulehel, et operatsiooni tegi professor Lasse Lempainen ning lõikusel viibis vaatlejana kohal ka klubi peaarst Massimo Manara. Veel lisati teates, et mängija eeldatav taastumisaeg pannakse paika lähinädalate jooksul.