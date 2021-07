Taani jalgpallimuinasjutt: peretragöödia, murtud müüt ja jabur kaitsetaktika

Ootamatult Euroopa meistriks kroonitud 29 aasta tagust võistkonda on raske millegagi võrrelda, sest toona oli jalgpallimaailm hoopis teistsugune. Alustame kas või sellest, et Rootsis peetud EM-finaalturniiril mängis vaid kaheksa tiimi, nüüdseks on see arv kolmekordistunud. Pärast alagrupimatše tuli kohe poolfinaal. Päris raju!

Tundub mõneti kummaline, aga taanlased said isegi nii armutu turniirisüsteemiga lubada endale soojendusmänge. 0 : 0 viik Inglismaaga ja 0 : 1 kaotus Rootsile ei tekitanud Taani edasise mängu osas just kuigi suuri lootusi.

Loogiline, sest ettevalmistus jäi poolikuks.