VIDEO | M-Spordi ralliässad kogusid Setumaal väärtuslikke testikilomeetreid

Arvestades, et kogu tänavune hooaeg on M-Spordi jaoks nii rahamurede kui ka koroonapiirangute tõttu kulgenud üle kivide ja kändude, on nende jaoks iga testipäev kulla hinnaga. Seda, mis juhtub, kui MM-etapile minna vastu olematu ettevalmistuse pealt, tõestas Suninen eelmisel kuul ilmekalt Sardiinia rallil, kihutades teelt välja juba esimesel kiiruskatsel.