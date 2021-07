Venemaa saalijalgpall. Anton Sokolov: ees on uus väljakutse!

Milles seisneb Jekaterinburgi klubi triumfi peamine saladus?



Olime väga distsiplineeritud, eriti kaitses. Näitasime oma tahtejõudu, pidasime keerulistes mängudes vastu tänu iseloomule. Leidsime endas sisemist jõudu, kui jõuvarud olid otsa lõppemas. Rasketel perioodidel, rasketel hetkedel olime üks meeskond, üks kollektiiv, kes üksteise eest lõpuni seisis. Arvan, et kõik see kokku võetuna aitaski edu saavutada.

Sinara tagas endale lisaks meistritiitlile ka koha Meistrite liigas. Kas see on meeldiv boonus?

Muidugi! Praegu püüame sellele mitte mõelda, puhata ja jõudu koguda. Kuid kusagil kuklas tiksub siiski mõte, et meil seisab ees Meistrite liigas mängimine. Tuleme puhkuselt tagasi ja hakkame ettevalmistusi tegema. Kõige olulisem on see, et oleme juba Euroopa tähtsamale klubiturniirile pääsenud.

Kas jõudsite koos meeskonnaga võitu tähistada?



Muidugi. Käisime kõik koos Jekaterinburgi linnapea Aleksei Orlovi vastuvõtul, ta õnnitles meid. Istusime omakeskis, koos sugulastega. Tähistasime veidi ja suundusime kauaoodatud puhkusele.

Lõid sel hooajal 23 väravat, oled liiga kolmas pommitaja. Kuidas ise hindad oma mängu jooksval hooajal? Oled endaga rahul?

Üldkokkuvõttes muidugi olen. Kuid alati on, mille poole püüelda, kuhu kasvada. Seega loorberitele puhkama jääda ei kavatse.

Said väljateenitud kutse Venemaa koondisesse, mängisid esimese ametliku mängu rahvusmeeskonna särgis …



Ärevust mõistagi oli. Kuid oli ka rõõmu kutse saamisega seoses. See on tõsine asi, häälestasin end pikalt. Kui läksin väljakule, oli nii edukaid kui ka vähem edukaid hetki. Praegu mõtlen, et kohanemisperiood on juba läbi, edasi saab ainult lihtsam olla.

Kas oled Sergei Skorovitšiga rääkinud? Mängusid arutanud?



Mingit isiklikku vestlust pole toimunud, ainult ühine analüüs koos kogu meeskonnaga. Olen Sergei Leonidovitšile väga tänulik võimaluse eest end koondises proovile panna.

Kas loodad saada kutse ka maailmameistrivõistlustele Leetu?

Püüan sellele mitte mõelda. Saab, mis saab.

Kuid hingepõhjas sooviksid?

Muidugi.