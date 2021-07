Olümpia korraldajad paluvad Sapporo elanikel maratonist ja käimisvõistlustest eemale hoida

Hokkaido saar, mille pealinn Sapporo on, jääb veel olümpia ajaks eriolukorda, mis kuulutati välja seoses kasvavata nakatumisnäitajatega.

Täna kohtusid olümpia korraldajad Hokkaido prefektuuri ja Sapporo linna võimude ja politseiga, et seal toimuvate maratoni ja käimisvõistluste detailid läbi arutada.

"Kohtumisel lepiti kokku, et praeguses koroonasituatsioonis on vajalik nakatumisohtu vähendada läbi inimeste liikumise piiramise," seisab pressiteates, vahendab Inside The Games.