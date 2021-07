EM-il inglaste mõnituste ohvriks langenud 10-aastase Saksa tüdruku heaks on kogutud juba üle 42 000 euro

Sotsiaalmeedias jagati tüdruku pilti tuhandeid kordi ning sellele kirjutatud ingliskeelsed kommentaarid ületasid tihti hea maitse piiri. Endine Inglise koondislane Gary Lineker kirjutas selle kohta: "Absoluutselt vastik. Haige ksenofoobia."



Jalgpallihuviline Joel Hughes tahtis aga tüdrukule pärast kahetsusväärsete mõnituste osaks saamist head meelt teha ning algatas JustGiving keskkonnas korjanduse. Ta seadis eesmärgiks 500 naelsterlingi kogumise, kuid praeguseks on tüdruku jaoks annetatud juba 36 000 naela ehk ligi 42 000 eurot.

"Vaatasin mängu ja see lõppes meie jaoks hästi. Aga kui ma nägin neid võikaid pilte, sai mul villand. Ma ei muuda sellega maailma, aga kui ma saaks selle tüdruku uuesti naeratama panna või tema vanemad mõistaks, et maailmas on veel headust alles, teeks see mind õnnelikuks," ütles heategija BBC -le antud intervjuus.

Meedias on kõlama jäänud, et tüdruk oli 10-aastane, kuid kuna teda pole veel suudetud identifitseerida, on tõenäoline, et see number on hinnanguline.