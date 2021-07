Vormel 1 Austraalia GP jääb teist aastat järjest ära

2021. aasta Austraalia GP oli planeeritud toimuma 18.-21. novembrini. Pileteid polnud veel müüki paisatud.

"Meil on äärmiselt kahju, et MotoGP ja vormel 1 fännid ei näe teist aastat järjest maailma parimaid rattureid ja sõitjaid imelisel Philipi saarel ja Albert Parki ringrajal kihutamas," ütles pressiteates Austraalia GP korralduskomitee esimees Paul Little.

"Me hindame väljakutseid, millega Austraalia praegu rahvusvaheliste reisipiirangute ja vaktsineerimise tingimustes silmitsi seisab. Tahaksin meie motiveeritud ja professionaalsele tiimile, partneritele ja varustajatele ning Victoria turismi ja suurüritustega seotud kogukonnale kinnitada, et töötame palehigis selle nimel, et need võistlused 2022. aastal toimuksid."

Vormel 1 sari teatas täna hommikul pressiteates, et on jätkuvalt kindel 23-etapilise hooaja toimumises. Ärajäänud Austraalia GP asendajaks on nende sõnul piisavalt kandidaate, mille seast nüüd lähinädalate jooksul uus etapp välja valitakse.