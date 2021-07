Olümpia avamisel võivad lippu kanda mees ja naine koos. Jaapan tegi juba oma valiku

Selline reeglimuudatus peaks ROK-i hinnangul kaasa aitama soolisele võrdsusele ning ROK on seda oma liikmesriikidele ka tungivalt soovitanud, kuigi jätkuvalt võivad riigid nimetada vaid ühe lipukandja.

"Tokyo olümpia on areen, millest ma alati olen unistanud. Sellise rolli saamine on mulle suur au," ütles Hachimura.

"Teie tervis ja turvalisus on hetkel meie prioriteet, aga ma tean, et paljud inimesed, sealhulgas lapsed üle kogu Jaapani kasutavad võimalust, et vaadata minu ja mu koondisekaaslaste esitusi nendel mängudel. Oleks suurepärane, kui korvpallist ja spordist huvituks veel rohkem inimesi."