Elfyn Evans: Hyundai tugevus oli šokeeriv

Ogier'l on kuue MM-ralli järel koos 133 punkti. Evans kaotab talle 34 silmaga, teiste konkurentidega on prantslasel vahe juba veelgi suurem.

"Jah, vajame võite. Olen seda rääkinud nii mullu kui ka tänavu, et saame vaid endast parima anda. Meil on vaja punkte teenida ning kõige suurem vahe tulebki siis, kui ralli võidad," rääkis tänavusel Portugali rallil triumfeerinud Evans DirtFishile. "Ogier on teinud väga tugeva hooaja alguse ning eks tal on ka õnne olnud."

"Samas on ta ka ise võimalusi endale loonud, näiteks Sardiinias oli ta muljetavaldav," tunnustas Evans prantslast, kes sai Sardiinias vaatamata teepuhastaja rollile etapivõidu. "On selge, et vajame punkte enne, kui Ogier päriselt kontrolli haarab."

Keenia ralli, kus Evans juba esimesel päeval suurest mängust langes, soovib waleslane ära unustada. "Tegin vea ja sellega oli asi ühel pool," tõdes ta.

Hyundai tugevus Rally Estonial oli šokeeriv

Nüüd ootab rallisõitjaid ees Rally Estonia. "Ootan väga kiireid rallisid. Sellistel etappidel on auto tunnetus väga oluline. Minu arvates oli meil kõigil mullusel Rally Estonial veidi raskusi. Lisaks oli Hyundai tugevus kõigi jaoks šokeeriv," rääkis Evans ajaloo esimesest Eesti MM-etapist, kus Ott Tänak ja Craig Breen kindlustasid Hyundaile kaksikvõidu.

Rally Estonia eelsed testid on Toyota juba ära teinud. Evans keskendus rohkem tehnilistele ning kurvilistele Eesti kruusateedele, kus tal oli kõige rohkem raskusi Hyundaiga tempos püsimisega. "Testil läbitud tee oli üsna aeglane, aga leidsin seal hea enesekindluse. Nüüd peame lihtsalt nägema, kuidas läheb kiiretel teedel, kuid üldiselt peaksime olema paremas seisus kui mullu."