Kahel eelmisel hooajal eurosarjades korralikke esitusi teinud FC Flora loodab tänavu teha veel sammu edasi ja murda ka põhiturniirile. Uudse Konverentsiliiga lisandumine tähendab, et alagrupiturniir on tulnud eestlastele varasemast oluliselt lähemale. Süsteemile täpsemalt otsa vaadates on selge, et alagrupiturniir on varasemast lähemal ainult juhul, kui maha suudetakse murda oma esimene vastane.