Uhke saavutus: Piret Ilves kindlustas Eesti tennise meistrivõistlustel juba karjääri 50. medali

Kalevi tenniseklubis toimuvatel Eesti meistrivõistlustel jõudis Piret Ilves koos paarilise Mattias Siimariga segapaarismängus poolfinaali, millega on vähemalt pronksmedal tagatud. See on Ilvese jaoks juba karjääri 50. medal Eesti meistrivõistlustelt.