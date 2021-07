Vassiljev: alates seitsmest paneme kõik mängu ja kümnest vaatame poolfinaali loodetavasti hea tujuga

„Treenerid võtsid võimalustest maksimumi ja pilt vastasest on päris selge. Väljakul võtab kohanemine ilmselt natuke aega, et aru saada, mis vastasega on tegemist. Telepildis on kiirused petlikud,” sõnas mängueelsel pressikonverentsil Flora kapten Konstantin Vassiljev, et ettekujutus Malta võistkonnast on olemas.

Flora mängis ka eelmisel aastal eurosarjas Malta klubiga, kui Euroopa liiga kolmandas eelringis kohtuti Florianaga. Toona peeti üks kohtumine ning florakad jäid võõrsil lõpuks peale penaltitega.

„Nende kahe meeskonna vahel on päris palju sarnasusi on. Ka koosseisu mõttes. Mõlemas on kogenud mängijaid. Kuna mängisime eelmsel aastal Malata meeskonnaga, siis on lihtsam aru saada, mis tugevusega vastane seekord väljakule tuleb. Meie jaoks on see vastane, keda võib võita,” rääkis Vassiljev ning iseloomustas ka veidike Hiberniansi mängumehi. „Nad on tehnilised mängijad, kes tahavad palliga mängida. Nad võivad siia tulla ka teise plaaniga. Me ei saa olla naiivsed, et meid ootab jalutuskäik. Kindlasti tuleb raske kohtumine.”

Vassiljev avaldas lootust, et homseks leiab tee staadionile ka suur hulk publikut. „Väga tähtis, et publik on kohal. Kellel on aega ja tahtmist tulla, siis suurem publikunumber annab positiivse impulsi. Meie jaoks ongi jalgpall ju mäng rahva jaoks,” märkis keskväljamaestro. „Paneme homme alates seitsmest kõik mängu ja kümnest vaatame poolfinaali loodetavasti hea tujuga,” viitas ta homsele EM-i poolfinaalile Itaalia – Hispaania.