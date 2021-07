Jürgen Henn euromängu eel: teame, mida viimases mängus valesti tegime

„Suures pildis on meestega kõik hästi. On mõni üksik koht, mida peame jälgima, kuid mitte midagi suurt. Pigem oleme terved,” sõnas Flora juhendaja Jürgen Henn pressikonverentsi alustuseks.

Henn tõdes, et meeskond on teinud omad järeldused eelmisel nädalal toimunud Eesti liiga kohtumisest, kus viimaste minutitega anti Paide Linnameeskonna vastu käest 3:0 eduseis ning lepiti 3:3 viigiga.

„Järgmine päev oli raske. Mul endal see mäng kindlasti meelest ära ei lähe. Hea kui mängijatel ka ära ei lähe. Teame, kus mööda panime ja võidu käest lasime. Teame, mida peame tegema, et rohkem selliseid asju ei juhtuks. Edasi on olnud aga normaalne nädal, mis jalgpallimeeskonnal olema peab,” rääkis Henn eelmisel nädalal juhtunust. „Nüüd oleme keskendunud eelseisvale kohtumisele. Kui tuled staadionile, siis tuled ikka tööd tegema.”

Juhendaja sõnul võis isegi hea olla, et eelmisel nädalal selline ehmatus üle elati. „Loodan, et kõik jõudis meeskonnale kohale. Meeskond nägi ka ise ära, kus need võtmemomendid oldi. Ei olnud üks konkreetne asi, mis asjad sinna suunda tõukas. Jalgpallis loeb õnn ka palju. Väga mitu asja said lihtsalt kokku. Tihtipeale võivad sellised mängud meeskonda distsiplineerida. Kui väga kindlalt järgmisele kohtumisele minna, siis võib tekkida võltsenesekindlus, mida on raske sõnadega nullida. Videote kaudu minnes on kergem mängijani jõuda. Analüüsisime nii avapoolaega kui ka teist poolaega. Võtsime kaasa nii selle, mida tegime hästi, kui ka selle, mida ei tahaks enam teha.”

Peatreeneri sõnul on homsest vastasest ettekujutus olemas. „Praeguses olukorras ei ole saanud minna neid kohapeale vaatama. Videost oleme vastase tugevused ja nõrkused teada saanud. Antud tingimustes on olukord normaalne. Pilt oleks adekvaatsem, kui oleksime saanud kohale minna. Edasi annab mäng ise vastuseid.”

„Tegemist on lõunamaa meeskonnaga, kus on ka palju brasiillasi. Nad mängivad tehnilist ja ründavat jalgpall. Selline on nende käekiri,” lisas Henn.

Hennil on ka selge, kuidas tuleb florakatel kohtumisele vastu minna. „Tuleb keskenduda enda tugevustele ja tuleb mängida distsiplineeritult. Euroopas võidetakse hea ja tugeva distsiplineeritud mänguga. Vastasega tuleb kiiresti kohaneda. Rumalaid riske pole vaja võtta.”