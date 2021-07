Saksamaa saalijalgpall: Bundesliga stardiks on kõik valmis

Järgmine hooaeg kujuneb Saksa saalijalgpalli jaoks ajalooliseks, kuna esimest korda tuleb regionaalsete liigade ja play-off’ide võrgustiku asemele nende võitjate jaoks üleriigiline võistlus, mis on saanud traditsioonilise nimetuse – Bundesliga.

Saksamaa meistrivõistluste vana formaadi viimaseks võitjaks tuli Weilimdorf, kes vallutas meistritiitli teist korda oma ajaloo jooksul. Selleks et saada valituks rahvuslikku play-off’i, võitsid Weilimdorfi jalgpallurid oma regionaalliigas, veerandfinaalis mängisid üle Düsseldorfi Fortuna (4 : 2), poolfinaalis võitsid sama seisuga Mainzi, finaalis aga osutusid Hamburg Panthersist tugevamaks (3 : 1). Muuseas, kõik Weilimdorfi alistatud klubid osalevad samuti Bundesliga esimesel hooajal, kuna on oma regionaalliigade meistrid.

Bundesliga esimesest hooajast võtavad osa kümme meeskonda. Kaheksa meeskonda, kes võtsid osa möödunud rahvuslikust play-off’ist, on automaatselt saanud kohad uues liigas oma regiooni võitjatena: Weilimsdorf, Hamburg Panthers, Lennestadt, Mainz, Hohenstein-Ernstthal, Fortuna Düsseldorf, Berlin 1894 ja Penzberg. Nendega ühinevad Wakka Eagles Põhja Regionaalliiga (esialgu sai see piirkond kaks kvooti klubide jaoks) teise klubina, samuti Stuttgart, kes vallutas viimase pääsme Bundesligasse läbi play-off-mängude. Saksamaa Jalgpalliliit pole veel avaldanud uue saalijalgpallihooaja alguse täpseid kuupäevi, ent tavaliselt algavad võistlused saksa regionaalliigades oktoobris, seega on ka Bundesliga starti umbes sellel ajal oodata.