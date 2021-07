Loe, millal Eesti koondist saali toetama tulla | Euroopa Võrkpalliliit avalikustas 2021. aasta EM-finaalturniiri ajakava

Avo Keele juhitava meeskonnaga on Eesti viimastel aastatel mänginud mitmeid kordi. Eesti favoriidistaatust kinnitab see, et oleme lätlasi võitnud viimases 12-s mängus, neist tähtsaimad mängiti enne 2019 EM-i kui kohtusime kahel korrral finaalturniirile pääsu otsustavas play-offis. Sel ja eelmisel aastal pidasime lätlastega mitu võidukat sõpruskohtumist. Läti viimane võit Eesti üle pärineb aastast 2013. Loodetavasti Eesti võiduseeria lätlaste vastu jätkub ja saame kodusele EM-ile lennuka alguse.