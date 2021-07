FOTOD | Põhjala discgolfi maratoni Jõulumäel võitis Mathias Villota

Maratoni peakohtuniku ja Eesti Discgolfi Liidu juhatuse liikme Rainer Lipandi sõnul said võistlejaid taaskord nautida imelist suveilma. “Mul on heameel, et huvi maratoni vastu üha kasvab ning huvilisi tuleb muudkui juurde, kes naudivad enda proovilepanekut. Jõulumäe radadel on tõesti väga mõnus mängida,” kiitis Lipand. Tänavu visati koguni 37 korda ketas avalöögiga korvi (hole-in-one).