KUULA | „Futboliit“: kas nägime jalgpalliajaloo parimat poolaega? Belgia kuldse põlvkonna aeg sai läbi. Kas Ukraina oli playoff'i halvim tiim?

EM-i poolfinaalide eelne „ Futboliit “ on eetris ajal, kui suure finaalturniiri lõpuni on jäänud veel vaid kolm kohtumist: kaks poolfinaali ning pühapäevane finaalmatš. Kõigi huultel on mõistagi üks ja sama küsimus: kes tuleb Euroopa meistriks?