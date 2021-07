FIA selgitas Norriselt teise koha röövinud ajakaristust

Perez süüdistas kohe juhtumis Norrist öeldes, et too ei jätnud talle rajal piisavalt ruumi. 15 ringi hiljem jõudsid kohtunikud otsusele, et Norris saab 5-sekundilise ajatrahvi. Noor McLareni piloot oli kohtunike otsusest siiralt üllatunud. Sõidujärgseid ajavahesid vaadates selgub, et ilma ajakaristuseta oleks Norris lõpetanud Bottase ees teisel kohal.

Vormel-1 sarja sõidudirektor Michael Masi kaitses otsust, sest reeglite järgi peab teisele sõitjale piisavalt ruumi andma, et rajal püsida kui autod täpselt kõrvuti on. "Neile tundus, et autod olid täpselt kõrvuti ja Norris oleks pidanud oma vastasele ruumi jätma. Reeglid on olnud pikalt paigas ning kõik tiimid on nendega nõustunud," kaitses Masi kohtunike otsust.