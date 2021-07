FOTOD | Tallinnas toimus suurejooneline võimlemispidu 2500 võimlejaga

Võimlemispeo pealavastaja Kai Esna lausus, et võimlemispidu oli kingitus Eesti Spordiseltsi Kalev 120. aasta sünnipäevale ja kõikidele võimlejatele, kes tunnevad rõõmu liikumisest. "Peol esinejad on järjekindlalt harjutanud oma kavasid ja seda ka keerulises olukorras kevadel, kui tunnid toimusid näiteks veebi vahendusel või välitingimustes lausa miinuskraadidega. See ootusärevus ja positiivne emotsioon peegeldub ka võimlejate kavadest," sõnas ta.

Võimlemispidu korraldab Eesti Spordiselts Kalev. "Koos korraldajate ja rühmajuhtidega lõi võimlemispeo toimumises kaasa ligi 3000 inimest. Kahtlemata on see olnud suur väljakutse, kuid mitte ületamatu. On väga hea meel tõdeda, et nii paljudele inimestele on võimlemispidude traditsioon läinud südamesse ja selle toimumise nimel ollakse valmis pingutama," ütles võimlemispeo peakorraldaja Lembe Laas.