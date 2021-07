Leedu korvpallikoondise peatreener astus ametist tagasi

"Me oleme väga pettunud. Me valmistasime pettumuse paljudele Leedu inimestele, fännidele, kes meid soojalt ja häälekalt toetasid," vahendas Leedu Delfi Maskoliunase sõnu. "Me treeneritena tegime taktikaliselt palju valesid otsuseid ning kaotasime seetõttu. Saan öelda, et minu töö koondise juures on lõppenud, paraku sellisel toonil. Kuid nii see juba kord on."