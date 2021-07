Kellest saab Hamiltoni tiimikaaslane? Kas Mercedes jätkab Bottasega või antakse võimalus noorele ässale?

Juba viiendat hooaega moodustavad Mercedese sõitjate duo Hamilton ja Valtteri Bottas . Soomlane pole aga seniste aastatega suutnud Hamiltonile tiitliheitluses suurt konkurentsi pakkuda. Vormelimaailmas on üha enam hakatud spekuleerima, et tulevasel hooajal võib Bottase asemel saada võimaluse Mercedese juunior, kolmandat hooaega Williamsis sõitev George Russell .

Hamiltoni uue lepingu järel uuriti mõistagi Mercedese bossilt Toto Wolffilt, kes saab briti kõrval uuel aastal võimaluse. "Täna on Lewise päev," rääkis Wolff laupäeval F1 kodulehe vahendusel. "Oleme alati rääkinud, et tahame anda paar etappi veel aega, et olukorras selgusele jõuda."