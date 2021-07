Kärpeid plaaniv Barcelona loodab kahe nimeka mängijaga lepingu enneaegselt lõpetada

Väljaande teatel on Barcelona mõlemale mängijale ka oma soovist teada andnud. Nimelt loodab klubi teha klubis uutele mängijatele ruumi juurde ning kärpida üüratut palgafondi. Lisaks ei kuulu kumbki mängija peatreeneri Ronald Koemani plaanidesse.

Barcelona on aga keerulises seisus. Pjanici praegune kontraht kehtib veel kolm hooaega ja Umtiti oma kaks aastat. Klubi loodab, et mängijad on nõus kompensatsiooni eest lepingu enneaegselt lõpetama. Kui pallurid sellega nõus pole, peab Barcelona kontrahtide lõppemiseni mängijatele palka maksma.