Paikuse enduro toimus juba 40. korda

Paikuse enduro peakorraldaja ja kohaliku motoklubi hing Toivo Nikopensius tunnistas, et võistluse ajaloo jooksul üle on elatud päris keerulisi aegu. „Oleme seda võistlust teinud ka 18-20 sõitjaga,” rääkis Nikopensius.

Kui rattaid on praegu sõitjatel lihtne saada, siis kõiki kooskõlastusi pole korraldajal sugugi lihtne hankida. Tavapäraselt on Paikuse enduro toimunud kevadel, kui rabad ei ole veel kuivanud ning seal ei ole tuleohtu nagu praegusel kuival suvel.

„Õnneks tuli reedel siin korralik paduvihm, paarkümmend minutit sadas ja kastis korralikult,” tänas Nikopensius enne võistluse algust taevaseid pilveväravaid. Võistlejate olekut kergendas ka tuul, mis palavusele veidigi hõlpu andis. Kuna pandeemia tõttu tuli võistlus teist aastat suvele edasi lükata, ei saanud sõitjad aga “nautida” turbaauke ja muda, millega Paikuse endurot on harjutud seostama, ka kraavid on praegu kuivanud.

“Ei usu, et keegi selle raja vigadeta läbi tegi,” kommenteeris Biene esimese päeva lõpus. “Teisel päeval tegin veel viimasel endurokatsel, kus Elary ei eksinud, vea, suretasin tsikli korraks välja. Aga õnneks olin kokkuvõttes siiski kiirem. Ja Paikuse on võistlus, mida tahaks alati võita, eriti juubeliaastal.” Biene sõitis Talust mõne sekundi võtta aeglasemalt põllule märgitud krossitesti, kus mahaniidetud kõrtel oli kuivast hoolimata väga libe. Ainult teise päeva viimase krossitesti sõitsid kaks kiiremat täpselt võrdse ajaga 4:10 minutit - selleks ajaks olid kõrred täiesti maha sõidetud, kuid kõvale pinnasele ei tekkinud ühtegi soont. Liivasel ja juurikaid täis endurokatsel oli Biene aga piisavalt palju kiirem, et kokkuvõttes Talu edestada.