Suurepärast hooaega tegeval Takamoto Katsutal Toyota põhitiimi veel asja pole

Katsuta kuulub küll Toyota hingekirja, kuid põhisõitjad on tänavu siiski Kalle Rovanperä, Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. See tähendab seda, et Katsuta ei saa tiimile meeskondlikus arvestuses punkte tuua.

"Katsuta areng on olnud hämmastav. See, mis ta on teinud, on olnud imeline," kiitis Latvala DirtFishi vahendusel sõitjat. "Ütlesin juba enne Keeniat, et olen kindel, et näeme teda tulevikus kolme põhisõitja seas. Kui aus olla, siis järgmisel aastal ma veel teda sinna ei tahaks panna."

"Olukord on teine, kui pead sõitma pinge all ja tulemusi ning punkte tooma. Tahaksin näha, kuidas Katsuta ühe aasta veel kogemusi ja kiirust kogub. See oleks talle hea," arvas Latvala.

Mis eesmärgid Latvalal jaapanlasele veel selleks hooajaks seatud on? "Loodan näha Takamotot võitmas, kuid sel hooajal tal veel sellist survet pole. Kui eesmärki välja tuua, siis hooaja teises pooles võiks üks poodium veel tulla," sõnas soomlane.

Katsuta hoiab kuue ralli järel üldarvestuses 66 punktiga viiendat kohta. Ta jääb kolme silmaga maha Ott Tänakust (Hyundai).