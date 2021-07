Vastane süüdistas Ostapenkot vigastuse teesklemises

Ostapenko kutsus väljakule arsti, olles kolmandas setis 0:4 kaotusseisus. Tomljanovic, reageeris sellele päris teravalt, öeldes kohtunikule, et Ostapenko valetab oma vigastuse kohta.

"Ma olen ka eelnevalt olnud situatsioonides, kus mängijad kasutavad arstipause, et rikkuda oma vastase rütmi. Tavaliselt siis, kui ollakse suures kaotusseisus. Ma tean, kui keegi on vigatatud ja kui keegi pole. Ta võib ju öelda, et ta oli vigastatud, aga mina seda ei usu," sõnas Tomljanovic mängujärgsel pressikonverentsil.